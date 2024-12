Die The Platform Group AG, ein führender Anbieter von Plattformlösungen, lädt am 31. Januar 2025 zu ihrem Capital Markets Day ein. Die Veranstaltung findet sowohl vor Ort in Frankfurt am Main als auch virtuell per Webcast statt und wird in englischer Sprache abgehalten. Agenda: Rückblick und strategischer Ausblick Das Management von TPG wird einen Überblick über das erfolgreiche Jahr 2024 geben, das durch ein starkes Wachstum und neun Akquisitionen geprägt war. Darauf aufbauend werden die strategischen Ziele für 2025, einschließlich mittelfristiger Perspektiven und der Kapitalmarktstrategie, vorgestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...