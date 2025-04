Mitteilung der The Platform Group AG:

Kapitalmarktexperte Marcus Vitt verstärkt Vorstand zur Forcierung der langfristigen WachstumsstrategieThe Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, nimmt per heutigem Tage eine Veränderung im Vorstand vor. In seiner heutigen Sitzung hat der Aufsichtsrat Herrn Marcus Vitt mit Wirkung zum 04. April 2025 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Frau Laura Vogelsang scheidet per 04. April 2025 im besten gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand aus und wechselt in den Beirat des Unternehmens. Marcus Vitt übernimmt gemeinsam mit CEO Dr. Dominik Benner die operative ...

