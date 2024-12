NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat am Dienstag seine europäischen Favoriten für 2025 präsentiert. Auf der Empfehlungsliste der Experten um Raj Jilka stehen auch Rolls-Royce , die bei einem Kursziel von 650 Pence mit "Buy" eingestuft werden. Sie gehören in das Themenfeld "Zyklische Erholung", denn die Jefferies-Experten rechnen nicht mit einer harten Landung des globalen Wachstums, sondern eher mit einem besseren Jahr./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2024 / 08:47 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2024 / 12:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B63H8491