Die Mercedes-Benz Group verzeichnet eine bedeutende Entwicklung im Bereich des autonomen Fahrens, während die Aktie sich derzeit in einer interessanten Position befindet. Der Stuttgarter Automobilhersteller erhielt vom Kraftfahrt-Bundesamt die Genehmigung für eine erweiterte Version des automatisierten Fahrens, die Geschwindigkeiten bis zu 95 km/h ermöglicht. Diese Technologie soll ab dem kommenden Jahr in den Premiummodellen S-Klasse und EQS implementiert werden, was die Vorreiterrolle des Unternehmens in der Automationsbranche weiter festigt.

Aktuelle Marktentwicklung

An der Börse zeigt sich die Mercedes-Benz-Aktie mit leicht positiver Tendenz und notierte zuletzt bei 54,13 EUR, was einem Plus von 0,1 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist die Differenz zum 52-Wochen-Hoch von 77,45 EUR, das am 8. April erreicht wurde. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 9,62 EUR und eine Dividendenausschüttung von 4,38 EUR, was unter dem Vorjahreswert von 5,30 EUR liegt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 69,05 EUR.

