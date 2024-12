NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat am Dienstag seine europäischen Favoriten für 2025 präsentiert. Auf der Empfehlungsliste der Experten um Raj Jilka stehen auch Air Liquide, die bei einem Kursziel von 190 Euro mit "Buy" eingestuft werden. Sie gehören in das Themenfeld "Zyklische Erholung", denn die Jefferies-Experten rechnen nicht mit einer harten Landung des globalen Wachstums, sondern eher mit einem besseren Jahr./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2024 / 08:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2024 / 12:00 / ET

FR0000120073