Die meistgehandelten Produkte: Bedeutender Auftrag sorgt für Kursanstieg bei Kontron!

Auch am Mittwoch läuft der DAX® auf der Stelle. Er öffnete bei rund 20.275 Punkten und steht aktuell über der 20.300 Punkte-Marke. Heute steht der Zinsentscheid der Federal Reserve an. Die Jahresendrally hat zuletzt etwas nachgelassen. Ob es heute zu neuen Impulsen kommen wird, bleibt spannend. Zu den meistgehandelten Produkten gehören am Mittwoch Call Knock-Out-Optionsscheine auf Kontron.

Kontron AG hat kürzlich einen bedeutenden Auftrag im Wert von 165 Millionen Euro von einem europäischen Verteidigungsunternehmen erhalten. Diese Nachricht führte im Xetra-Handel zu einem Anstieg von rund 9 Prozent. Das Papier notiert derzeit bei 19,54 EUR, was auf das gestiegene Vertrauen der Investoren in das Unternehmen zurückzuführen ist. Auch Call-Optionsscheine auf die beiden US-Tech Riesen Apple und NVIDIA sind stark gefragt. Apple plant, im Jahr 2025 dünnere und faltbare iPhone-Modelle auf den Markt zu bringen. Diese Ankündigung hat den Aktienkurs gestärkt. Das Papier stieg um rund 1 Prozent. NVIDIA hat hingegen in den letzten Wochen eine Korrektur erfahren, nachdem der CEO von Microsoft andeutete, dass die Nachfrage nach KI-Chips möglicherweise nachlässt. Trotz dieser kurzfristigen Rückgänge bleibt die langfristige Perspektive für NVIDIA positiv. Zuletzt stehen auch Long Faktor-Optionsscheine auf Johnson & Johnson im Blickpunkt der Anleger. Der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller hat kürzlich eine Klage gegen Cigna eingereicht, was zu einer leichten Volatilität im Aktienkurs führte. Aktuell notiert das Papier bei 146,41 USD und damit fast 2 Prozent höher.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call UG0FPF 10,39 20284,00 Punkte 19258,45 Punkte 19,88 Open End DAX® Put HD270K 2,84 20290,00 Punkte 20549,71 Punkte 68,38 Open End Kontron AG Call HD7SR0 6,70 19,36 EUR 12,83 EUR 6,51 Open End DAX® Put UG0WCF 1,79 20290,00 Punkte 20440,00 Punkte 106,52 Open End DAX® Put HD2NHT 4,98 20290,00 Punkte 20765,35 Punkte 39,56 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.12.2024; 11:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call HD466L 2,08 613,30 EUR 700,00 EUR 30,32 19.03.2025 Palo Alto Networks Inc. Call HD982H 4,11 202,95 USD 225,00 USD 9,45 17.09.2025 Tesla Inc. Call UG1A83 3,15 464,85 USD 480,00 USD 14,48 15.01.2025 Apple Inc. Call HC7L5A 2,08 253,435 USD 250,00 USD 11,69 18.06.2025 NVIDIA Corp. Call HD4PG1 12,76 134,485 USD 155,00 USD 10,17 18.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.12.2024; 11:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Tesla Inc. Long HD4TFE 16,76 464,77 USD 411,41 USD 7 Open End MicroStrategy Inc. Long HD4E0G 13,46 382,045 USD 257,69 USD 3 Open End Johnson & Johnson Long HD31PH 4,67 146,385 USD 97,63 USD 3 Open End Tesla Inc. Long UG17QF 1,69 464,77 USD 447,97 USD 15 Open End Tesla Inc. Long HD2QPL 7,83 464,77 USD 359,99 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.12.2024; 11:40 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!