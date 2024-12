Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die United Labels AG im Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht, durch einen verbesserten Umsatzmix aber auf allen Ergebnisebenen eine stabile Entwicklung erreicht. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz aufgrund der Verteilung von Kundenaktionen vor und nach dem Stichtag mit 14,66 Mio. Euro unter das Vorjahresniveau von 18,10 Mio. Euro gerutscht. Allerdings habe ein verbesserter Umsatzmix mit einem höheren Anteil am margenträchtigen Online-Business für eine stabile Entwicklung auf allen Ergebnisebenen gesorgt. Demnach sei das operative Ergebnis (EBIT) im Neunmonatszeitraum auf 1,08 Mio. Euro (9M 2023: 1,01 Mio. Euro) gestiegen. Die EBIT-Marge habe bei 7,4 Prozent (9M 2023: 5,6 Prozent) gelegen. Auf Nettoebene sei ein deutlich positives Jahresergebnis von 0,45 Mio. Euro (9M 2023: 0,49 Mio. Euro) erzielt worden. Mit Veröffentlichung der Neunmonatszahlen habe der United Labels-Konzern zudem seine bisherige Guidance einer Umsatz- und Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr bestätigt. Basierend auf den unveränderten Umsatz- und Ergebnisschätzungen erneuern die Analysten das Kursziel von 4,35 Euro und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



