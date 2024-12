Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich im jüngsten XETRA-Handel mit leichten Schwankungen und pendelte um die 613-Euro-Marke. Trotz des aktuellen Kursniveaus, das etwa 8 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 663,80 EUR liegt, verzeichnet das Unternehmen bemerkenswerte Geschäftserfolge. Im vergangenen Quartal konnte Rheinmetall seinen Umsatz deutlich um fast 40 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro steigern. Auch das Ergebnis je Aktie verbesserte sich erheblich von 2,35 auf 3,11 Euro, was die positive Geschäftsentwicklung unterstreicht.

Optimistische Zukunftsaussichten

Die Analysten zeigen sich für die weitere Entwicklung des Düsseldorfer Rüstungskonzerns zuversichtlich und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 698,25 Euro an. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 21,37 Euro je Aktie. Zusätzlich dürfen sich Aktionäre auf eine prognostizierte Dividendenerhöhung von 5,70 auf 7,71 Euro freuen, was das Vertrauen in die nachhaltige Ertragskraft des Unternehmens widerspiegelt.

