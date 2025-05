© Foto: Jonas Ekströmer - picture alliance

Europäische Verteidigungswerte, allen voran Rheinmetall, versetzen Anlegerinnen und Anleger derzeit in Ekstase. Doch auch in den USA steigen die Kurse weiter.Ungeachtet bereits fortgeschrittener Unternehmensbewertungen klettern die Anteile deutscher und europäischer Verteidigungswerte auch am Dienstag auf neue Rekordnotierungen. Während sich Rheinmetall der Marke von 1.800 Euro nähert, konnte sich Panzergetriebehersteller Renk erstmals auf über 65 Euro verteuern. Auch Luftverteidigungsspezialist Hensoldt ist nur noch wenige Prozent von einem neuen Rekordhoch entfernt. Gegenüber dem Jahresauftakt haben sich etliche Titel der Branche inzwischen vervielfacht. Auch US-Rüstungsaktien sind wieder …