Am Donnerstag preisten die Märkte einen möglichen Angriff der Amerikaner ein, was den DAX auf nahezu 23.000 Punkte drückte. Am frühen Abend folgten jedoch Signale aus den USA, die eher auf Zeitgewinn hindeuteten: Trump verordnete sich eine seiner bekannten Fristen und kündigte eine Entscheidung binnen zwei Wochen an. Während das "Sentiment" in Medien und auf Plattformen wie "X" eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen Angriff signalisiert, bewerten wir die Lage differenzierter. Wir hatten auch am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...