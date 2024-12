Die Papiere von Siemens Energy haben im laufenden Jahr ein massives Comeback hingelegt. Der Energietechnik-Hersteller steht 2024 mit großem Abstand an der Spitze des DAX. Das will sich die ehemalige Mutter Siemens zunutze machen. Die Einnahmen hat der Technologiekonzern bereits verplant. Investoren von Siemens Energy können auf ein außergewöhnliches Jahr zurückschauen. Der Aktienkurs hat sich mehr als vervierfacht. Damit liegt der Titel 2024 mit riesigem Vorsprung an der Spitze des deutschen Leitindex. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...