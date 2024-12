© Foto: Richard Drew - picture alliance/dpa

Die Tech-Rallye treibt die Märkte in ein Momentum-Fieber. Experten warnen davor, was passiert, wenn die Euphorie abebbt. Die jüngste, fast 40-prozentige Kursrallye von Broadcom unterstreicht laut Interactive Brokers die "Momentum-Party", die Anleger zum Jahresende 2024 erleben. Broadcom hat es in die wöchentliche Liste der 25 aktivsten Ticker der Handelsplattform geschafft. Tesla führt die Liste weiterhin an, gefolgt von Nvidia, MicroStrategy und Palantir. Diese Liste basiert auf einem gleitenden Fünf-Tage-Durchschnitt des Auftragsflusses in Aktien und Optionen. "Falls Sie Zweifel haben, dass das aktuelle Marktumfeld ein durch und durch technologieorientiertes, geschichtengetriebenes …