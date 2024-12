Wachstumssorgen um das radiopharmazeutische Diagnostik-Produkt Pylarify haben der Aktie von Lantheus zuletzt zugesetzt. Geht es nach den Analysten von Goldman Sachs, so sind diese Zweifel nicht gerechtfertigt. In einer Ersteinschätzung zum Theranostik-Spezialisten (Wortkombination aus Therapie und Diagnostik) rät die US-Investmentbank zum Kauf.Die Einstufung lautet entsprechend "Buy" mit einem Zielkurs von knackigen 143 Dollar. Zur Einordnung: Am Dienstag schloss die Aktie von Lantheus bei 92,66 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...