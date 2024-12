HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reifenhersteller und Autozulieferer Continental wird bei seinen Abspaltungsplänen für die schwächelnde Autozuliefersparte konkreter. Die Firma soll den Hannoveranern zufolge an der Frankfurter Börse als Europäische Aktiengesellschaft SE (Societas Europaea) notiert werden, der derzeitige Conti-Spartenchef Philipp von Hirschheydt (50) soll das Unternehmen dann unter neuer Marke weiter führen, wie der Dax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Bis Ende April soll der neue Markenauftritt stehen. Im kommenden ersten Quartal will Continental zudem den Verkaufsprozess für schon länger auf dem Prüfstand stehende Teile der Kunststofftechniksparte Contitech starten - dabei geht es um die Geschäfte, welche die Sparte mit Kunden aus der Autoindustrie macht.

Kurz- und mittelfristige Ziele des künftig selbstständigen Autozulieferers will der Konzern im Sommer auf einem Kapitalmarkttag für Investoren und Analysten vorstellen. Derzeit spart Conti und streicht Tausende Stellen, um das Unternehmen attraktiver für Investoren zu machen. Die Abspaltung selbst muss im Frühjahr noch von Aufsichtsrat und Hauptversammlung genehmigt werden./men/jsl/mis