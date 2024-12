DJ Conti startet Verkauf von Sparte Original Equipment Solutions Anfang 2025

DOW JONES--Continental wird für das Geschäft mit Produkten von Contitech für die Automobilindustrie Original Equipment Solutions (OESL) kurzfristig den Verkaufsprozess einleiten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll das Vorhaben im ersten Quartal 2025 angestoßen werden. Das Geschäft um Gummiprodukte für Automobilhersteller mit mehr als 16.000 Beschäftigten kommt in etwa auf einen Jahresumsatz von rund 2 Milliarden Euro.

Zudem kündigte der Konzern aus Hannover an, dass der Spin-off des Unternehmensbereichs Automotive als Europäische Aktiengesellschaft (SE) mit Börsennotierung in Frankfurt am Main bis Ende 2025 abgeschlossen werden soll. Geführt werden soll das dann eigenständige Unternehmen unter neuer Marke - Einführung bis Ende April 2025 geplant - von Philipp von Hirschheydt. Der Manager leitet den Bereich als Mitglied des Conti-Vorstands bereits seit Mai 2023.

Der Aufsichtsrats muss dem Vorhaben im März und die Hauptversammlung im 25. April 2025 noch zustimmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2024 09:56 ET (14:56 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.