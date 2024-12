Angesichts der schwachen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung überlagern in der Chipbranche die Bestände weltweit an vielen Stellen noch immer die Endnachfrage. Die erhoffte Belebung lässt weiterhin auf sich warten. Bernstein-Analystin Sara Russo hat sich in ihrem Ausblick auf das kommende Jahr in diesem Zusammenhang für die europäische Halbleiterbranche recht zuversichtlich gezeigt. "Die Fülle an Vorsicht biete Chancen", so die Expertin. Bei der ASML-Aktie hat sie ihre "Outperformer"-Einschätzung ...

