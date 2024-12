HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang

Erfolgreicher Börsengang des HBM-Portfoliounternehmens Sai Life Sciences an den indischen Börsen NSE und BSE erhöht NAV pro HBM-Aktie um 3.2 Prozent



18.12.2024 / 17:46 CET/CEST

HBM Healthcare Investments hat beim Börsengang im Rahmen des Verkaufsangebots von bestehenden Aktionären 60 Prozent der von ihr gehaltenen Sai-Aktien verkauft und daraus einen Nettoerlös von INR 3.26 Milliarden (CHF 34.3 Mio.) erzielt;

Die verbleibenden 40 Prozent der Aktien haben auf Basis des Schlusskurses am ersten Handelstag einen Marktwert von INR 3.17 Milliarden (CHF 33.3 Mio.);

Der innere Wert pro HBM-Aktie (NAV) erhöht sich auf Basis des Verkaufserlöses bzw. dem Marktwert der Sai-Aktie am ersten Handelstag um CHF 7.89 (+3.2%);

Hohe Multiples auf dem investierten Kapital von 12.1x in INR bzw. 8.5x in CHF (auf realisiertem Anteil) und 17.6x in INR bzw. 12.4x in CHF (auf unrealisiertem Anteil) verdeutlichen einmal mehr die Attraktivität und das Mehrwertpotenzial des Portfolios. Sai Life Sciences (NSE/BSE: SAILIFE), ein Portfoliounternehmen von HBM Healthcare Investments, gab heute sein erfolgreiches Debüt an den indischen Börsen NSE und BSE. Das Unternehmen hat durch die Ausgabe von 17.3 Millionen neuen Aktien zu einem Preis von INR 549 pro Aktie neues Kapital in Höhe von INR 9.5 Milliarden (CHF 100 Millionen) aufgenommen. Der Börsengang umfasste auch die Platzierung von 38.1 Millionen Aktien aus dem Besitz bestehender Aktionäre im Betrag von INR 20.9 Milliarden (CHF 220 Millionen). Am heutigen ersten Handelstag schloss die Aktie bei INR 764.65 (+39.3%). HBM Healthcare Investments hat seit November 2015 INR 449 Millionen (CHF 6.7 Millionen zu historischen Wechselkursen) in Sai Life Sciences investiert. Die Beteiligung wurde zuletzt mit INR 1.34 Milliarden (CHF 14.1 Millionen) bewertet. Beim Börsengang platzierte HBM Healthcare Investments 6.2 Millionen der von ihr gehaltenen Aktien im Rahmen des Verkaufsangebots der bestehenden Aktionäre und erzielte damit einen Nettoerlös von INR 3.26 Milliarden (CHF 34.3 Millionen). Die verbleibenden 4.1 Millionen Aktien haben einen Marktwert von INR 3.17 Milliarden (CHF 33.3 Millionen), basierend auf dem Schlusskurs am ersten Handelstag. Diese Aktien unterliegen einer Verkaufssperre von 6 Monaten. Sai Life Sciences ist ein innovationsorientiertes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO), das weltweit tätigen Biotechnologie- und Pharmaunternehmen umfassende Dienstleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette der Entdeckung, Entwicklung und Herstellung neuer niedermolekularer chemischer Wirkstoffe anbietet. Das Unternehmen wurde 1999 gegründete und hat seinen Sitz in Hyderabad. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77,

andreas.wicki@hbmhealthcare.com .

