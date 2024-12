Das Wasserstoffelektrolyse-Unternehmen ThyssenKrupp Nucera verzeichnete im Geschäftsjahr 2023/2024 einen bemerkenswerten Umsatzanstieg von 33,33 Prozent auf 250 Millionen Euro. Trotz des Rutschens in die operative Verlustzone reagierte die Börse überraschend positiv - die Aktie legte im XETRA-Handel deutlich zu und verzeichnete einen Anstieg von 6,1 Prozent auf 11,05 Euro. Besonders beachtlich war das Handelsvolumen mit über 524.000 gehandelten Aktien. Der Gewinn je Aktie konnte auf 0,08 Euro gesteigert werden, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,05 Euro darstellt.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/2025

Für das laufende Geschäftsjahr prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 850 und 950 Millionen Euro. Die Gewinnerwartungen bewegen sich in einer Spanne von minus 30 Millionen bis plus 5 Millionen Euro. Diese Prognose übertraf die bisherigen Analystenschätzungen, die von durchgängig negativen Ergebnissen ausgegangen waren. Die durchschnittliche Analystenbewertung für die Aktie liegt derzeit bei 15,74 Euro.

