thyssenkrupp nucera ernennt Klaus Ohlig zum neuen CTO Klaus Ohlig wird zum 1. Juli 2025 Chief Technology Officer (CTO) von thyssenkrupp nucera

Fulvio Federico begleitet die Übergangszeit als Berater für einen reibungslosen Wechsel

Das Managementteam wird weiterhin Innovation und Wachstum auf dem Wasserstoffmarkt vorantreiben Dortmund, 29. Januar 2025 - Der Aufsichtsrat der thyssenkrupp nucera Management AG bestellt Klaus Ohlig mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum neuen Chief Technology Officer (CTO). Klaus Ohlig wird die Nachfolge von Fulvio Federico antreten, der sich aus persönlichen Gründen entscheiden hat, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Fulvio Federico wird für mindestens ein Jahr in beratender Funktion für thyssenkrupp nucera tätig sein, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten sowie Kontinuität und Stabilität sicherzustellen. "Wir freuen uns sehr, Klaus Ohlig bei thyssenkrupp nucera begrüßen zu dürfen. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Anlagenbau und der Führung eines breiten Technologieportfolios wird seine umfangreiche Erfahrung für thyssenkrupp nucera sehr wertvoll sein, um die Technologieführerschaft des Unternehmens weiter auszubauen. Klaus Ohlig wird eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung unserer Technologie, Schlüsselkomponenten und der Stärkung unserer Marktposition spielen. Gleichzeitig bedanken wir uns herzlich bei Fulvio Federico für seinen Einsatz und sein Engagement in den letzten zehn Jahren", sagt Dr. Volkmar Dinstuhl, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Dr. Werner Ponikwar, CEO von thyssenkrupp nucera, fügt hinzu: "Mit seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz, seiner langjährigen Technologieerfahrung und seinen Führungsqualitäten ergänzt Klaus Ohlig unser Führungsteam hervorragend. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um gemeinsam unser Technologieportfolio zu stärken und unseren Kunden weiterhin innovative Lösungen anzubieten." Klaus Ohlig war während seiner Laufbahn in verschiedenen leitenden Positionen bei Linde tätig. Als Executive Director Research & Development bei Linde Engineering in Pullach leitete er globale Teams und war für die Entwicklung und Erweiterung von Linde Engineerings Technologieportfolio verantwortlich. Zuvor war er Geschäftsführer der Linde Kryotechnik AG in der Schweiz. Mit der Ernennung setzt sich der Vorstand von thyssenkrupp nucera aus Dr. Werner Ponikwar als CEO, Dr. Stefan Hahn, der am 1. März 2025 die Nachfolge von Dr. Arno Pfannschmidt als CFO antritt, und Klaus Ohlig, der ab dem 1. Juli 2025 als CTO tätig sein wird, zusammen. Gemeinsam wird das Managementteam die Wachstumsstrategie von thyssenkrupp nucera vorantreiben und das Geschäft konsequent weiter ausbauen. Foto: Das beigefügte Foto ist zur Verwendung frei. Bildunterschrift: Klaus Ohlig wird zum 1. Juli 2025 Chief Technology Officer von thyssenkrupp nucera. Copyright: thyssenkrupp nucera Medienanfragen: Katharina Immoor

Head of Communications

Mobil: +49 172 149 25 42

E-Mail: katharina.immoor@thyssenkrupp-nucera.com Investorenanfragen: Dr. Hendrik Finger

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 231 229 724 347

E-Mail: hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com Über thyssenkrupp nucera: thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 Gigawatt. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie - ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt und gehört dem Teilbereich Prime Standard des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse an. www.thyssenkrupp-nucera.com Zusatzmaterial zur Meldung:



