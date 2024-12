Anzeige / Werbung

NVIDIA Aktie: Auch 2024 Top-Wert im Nasdaq 100! Rücksetzer & günstige Bewertung als Einstiegschance?

Nvidia wurde 1993 in Santa Clara, Kalifornien, von Jensen Huang, Chris Malachowsky und Curtis Priem gegründet. Das Unternehmen begann als Pionier im Bereich der Grafiktechnologie, angetrieben von der Vision, leistungsstarke Grafikprozessoren (GPUs) zu entwickeln, die für die damals noch junge Videospielindustrie entscheidend waren. Bereits 1999 brachte Nvidia die GeForce 256 auf den Markt, die als die erste GPU der Welt gilt und einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung moderner Computergrafik setzte. Auch heute werden noch neue Akzente mit Grafikkarten gesetzt, doch der Fokus verlagerte sich in den letzten 20 Jahren in Richtung KI und Serverarchitekturen.

Heute ist Nvidia nicht nur ein führender Anbieter von Grafiklösungen, sondern ein integraler Bestandteil moderner Technologieinnovationen. Mit Investitionen in Quantencomputing, KI-gestützte medizinische Forschung und die Entwicklung des Metaverse erweitert das Unternehmen kontinuierlich seine Einflussbereiche. Nvidia ist ein Paradebeispiel für Innovationskraft und zeigt, wie ein Technologieunternehmen durch strategische Weichenstellungen, Forschung und die Erschließung neuer Märkte globalen Erfolg erzielen kann. Dabei ist vor allem der Bereich KI als aktueller Wachstumstreiber bekannt geworden und hat Nvidia zu den drei wertvollsten Unternehmen der Wall Street aufsteigen lassen.

Der Aktienkurs korrigierte nach den jüngsten Quartalszahlen etwas, doch ist dies nun eine Chance oder ist der "Hype" bereits vorbei? Dies erörtern wir heute und blicken zur Einschätzung des Aktienkurses auf das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

