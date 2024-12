Vancouver, British Columbia - 17. Dezember 2024 / IRW-Press / Leocor Gold Inc. (das "Unternehmen" oder "Leocor") (CSE: LECR, OTCQB: LECRF), ein Rohstoffunternehmen, das sich auf die Erschließung von Gold-Kupfer-Projekten im Osten Kanadas konzentriert, freut sich, ein Update zu seiner bevorstehenden Bohrkampagne auf dem Projekt Baie Verte, einem etwa 2.000 Hektar großen zusammenhängenden Explorationsgebiet im Norden von Zentral-Neufundland, Kanada, bereitzustellen.

Die Bohrziele für das für Januar 2025 geplante Bohrprogramm, das sowohl die Claims Copper Creek als auch die Claims Dorset innerhalb des größeren Projekts Bair Verte (siehe Abbildung 3) umfassen wird, wurden festgelegt (siehe Abbildungen 1 und 2).

Mehrere Bohrungen bei Copper Creek werden Gebiete mit bekannter Mineralisierung anvisieren, die sowohl günstige Strukturen als auch positive geochemische Eigenschaften aufweisen. Bei Dorset konzentrieren sich die Ziele auf Gebiete, in denen das Unternehmen bei seiner Bohrkampagne im Jahr 2022 bedeutende Goldergebnisse erzielte. Die Bohrungen werden voraussichtlich im Januar beginnen, vorbehaltlich der Wetterbedingungen und der Erteilung der Bohrgenehmigungen.

Leocors Geologenteam, das von der Firma Resourceful Geosciences geleitet wird, und die Bohrmannschaft (Rally Drill Services) werden das Bohrprogramm unter der Aufsicht von David Murray, P. Geo, President von Resourceful Geosciences, durchführen. In den nächsten zwei Wochen werden weitere Updates bereitgestellt.

Abbildung 1: Geplante Bohrziele, Claims Copper Creek, Projekt Baie Verte, Nordwest-Neufundland

Abbildung 2: Geplante Bohrziele, Claims Dorset, Projekt Baie Verte, Nordwest-Neufundland

Projekt-Highlights 2021 (siehe Pressemitteilung vom 19. Mai 2022).

- Mehrere Ziele wurden entlang einer 7 km langen nach Nordosten verlaufenden Zone mit anomalen Goldgehalten in Böden und einem 4 km langen subparallelen Trend mit anomalen Kupfergehalten (+/- Gold) in Böden mit Gehalten von bis zu 2.862 ppm Kupfer ("Cu") und 1.601 ppb Gold ("Au") identifiziert.

- Hinweise auf zwei Mineralisierungsarten auf dem Projekt, einschließlich einer Kupfer-(+/-Gold-Zink-)-Mineralisierung des VMS-Typs und einer strukturell kontrollierten Goldmineralisierung mit Ähnlichkeiten zur nahe gelegenen Mine Pine Cover.

Projekt-Highlights 2022 (siehe Pressemitteilung vom 7. Dezember 2022):

- Ziel Sharpie Ridge: 2,32 Gramm Gold ("Au") pro Tonne ("g/t") über 10,67 m; einschließlich 10,2 g/t Au über 1,52 m. Neues Ziel, das in Streichrichtung und in der Tiefe offen ist.

- Ziel Braz NE: 3,18 g/t Au über 4,57 m ab der Oberfläche. Neues Ziel, das in Streichrichtung und in der Tiefe offen ist.

- Ziel Dorset Main: 1,41 g/t über 7,62 m. Bestätigung der Geometrie der mineralisierten Zone.

Das Projekt Dorset hat großes Potenzial für die Auffindung weiterer hochgradiger Goldzonen und das Programm 2025 wird darauf ausgelegt sein, einige der vorrangigen Zonen innerhalb einer markanten 1 x 2 km großen Goldanomalie im Boden zu überprüfen, die von Leocor im Jahr 2022 abgegrenzt wurde.

Das Projekt Baie Verte umfasst die Projekte Dorset, Dorset Extension, Five Mile Brook und Copper Creek, die sich aus vierzehn aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen mit insgesamt 80 Claims zusammensetzen und sich über eine Fläche von etwa 1.995 Hektar (19,95 km²) erstrecken.

Die Halbinsel Baie Verte war in der Vergangenheit eines der ertragreicheren Gold- und Basismetallbergbaureviere Kanadas. Die ehemalige Basismetallmine Terra Nova - eine von mehreren Kupferminen in der Region, die in den späten 1880er bis frühen 1900er Jahren betrieben wurde - liegt 200 Meter westlich von Leocors Claims Copper Creek. Zu den früheren Goldbergbaubetrieben in der Gegend gehören die Mine Goldenville (1903 bis 1906), die sich 8 km nordöstlich des Konzessionsgebietes befindet, und die neuere Mine Nugget Pond (1997 bis 2000) im östlichen Teil der Halbinsel Baie Verte. Zu den derzeit produzierenden Minen in diesem Gebiet zählen die Basismetall-Gold-Mine Rambler (1961 bis heute), die 14 km ostsüdöstlich von Baie Verte liegt, sowie die Minen Pine Cove und Stogertite (gemeinsam, 2011 bis heute), die 1,6 km und 5,4 km nordöstlich des aktuellen Konzessionsgebietes liegen.

Abbildung 3: Lage des Projekts Baie Verte im Nordwesten Neufundlands

Weitere Informationen über das Projekt Baie Verte von Leocor, einschließlich zusätzlicher Abbildungen, Bewertungsdetails und historischer Daten, finden Sie unter: https://leocorgold.com/projects/baie-verte-district/.

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden zuvor veröffentlicht und damals von Mike Kilbourne, P.Geo, und Jodie Gibson, P.Geo, die beide unabhängige qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 sind, geprüft und genehmigt.

Über Leocor Gold Inc.

Leocor Gold Inc. ist ein in British Columbia ansässiges Rohstoffunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Edelmetallprojekten beschäftigt, wobei der Schwerpunkt derzeit in Atlantik-Kanada liegt. Leocor kontrolliert derzeit mehrere Gold-Kupfer-Projekte in einem erstklassigem Explorationsgebiet innerhalb des produktiven Bergbaudistrikts Baie Verte durch direkten Besitz und Earn-in-Vereinbarungen. Das Portfolio von Leocor in Baie Verte umfasst die Projekte Dorset, Dorset Extension, Copper Creek und Five Mile Brook, die einen zusammenhängenden, fast 2.000 Hektar großen Explorationskorridor bilden. Das Unternehmen kontrolliert auch bezirksgroße Liegenschaften in Nord-Zentral-Neufundland, die als Robert's Arm, Hodges Hill und Leamington (zusammen "Western Exploits") bezeichnet werden und über 144.000 Hektar (1.440 Quadratkilometer) an aussichtsreichen Explorationsflächen umfassen. Mehr erfahren können Sie unter https://leocorgold.com/.

Kontakt

Leocor Gold Inc.

Alex Klenman, Chief Executive Officer

E-Mail: aklenman@leocorgold.com

Telefon: (604) 970-4330

Leocor Gold Inc.

Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2T7

Weder die Canadian Securities Exchange noch dessen Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsorgliche Hinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen Informationen gehören unter anderem Informationen über die Bedingungen der Option. Obwohl Leocor der Ansicht ist, dass diese Informationen angemessen sind, kann Leocor nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie: "glauben", "erwarten", "annehmen", "beabsichtigen", "schätzen", "voraussetzen" und ähnliche Ausdrücke, oder solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Leocor weist Investoren darauf hin, dass alle von Leocor zur Verfügung gestellten zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für künftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Zustimmung der Parteien, die vorgeschlagene Transaktion zu den in den Optionsvereinbarungen festgelegten Bedingungen oder überhaupt durchzuführen; die Fähigkeit von Leocor, die Optionen auszuüben; die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere von Leocor; die Lage des Rohstoffsektors für den Fall, dass die Option oder eine davon abgeschlossen wird; die jüngste Marktvolatilität; die Umstände im Zusammenhang mit COVID-19; die Fähigkeit von Leocor, das erforderliche Kapital zu beschaffen oder seine Geschäftsstrategien in vollem Umfang umsetzen zu können; und andere Risiken und Faktoren, die Leocor zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt sind. Der Leser wird auf die öffentlich zugänglichen Unterlagen von Leocor verwiesen, in dem die Risikofaktoren und ihre potenziellen Auswirkungen ausführlicher erläutert werden. Die Unterlagen können über das Unternehmensprofil von Leocor auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Leocor lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77868Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77868&tr=1



