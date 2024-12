DJ MÄRKTE EUROPA/Renault Gewinner der Konsolidierung in der Autobranche

Von Herbert Rude

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Der DAX bröckelte geringfügig um knapp 4 Punkte auf 20.243 Punkte ab. Der Euro-Stoxx-50 erholte sich etwas, er stieg um 0,3 Prozent auf 4.957 Punkte. Während sich der Handel auf wenige ausgewählte Einzelwerte wie Commerzbank und Renault konzentrierte, hielten sich die Anleger am breiten Markt zurück und warteten auf die Sitzung der US-Notenbank Fed.

Erwartet wurde, und das war Konsens, dass die Fed den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt senken und für die nächste Sitzung eine Pause im Zinssenkungszyklus andeuten werde. "Die Spannung für die Investoren liegt in den Projektionen der Jahre 2025 bis 2027", so Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest. Denn da müsse sich die Fed erstmals zu ihrer Erwartungshaltung bezüglich der Auswirkungen der neuen Politik äußern. Der Euro notierte am frühen Abend wenig verändert knapp unter der Marke von 1,05 Dollar. Auch die seitwärts tendierenden Anleihen lieferten für den Aktienmarkt keinen Impuls.

Renault Gewinner einer möglichen Nissan-Honda-Fusion

Renault gewannen mit der möglichen Fusion von Nissan und Honda 5,2 Prozent. Damit profitierte Renault von der Beteiligung an Nissan von 18,7 Prozent, deren Wert mit dem Nissan-Kursanstieg in Tokio um 24 Prozent stark zugenommen hat. Mit Honda oder anderen Investoren würde außerdem ein möglicher Käufer für das Paket an den Markt kommen, hieß es bei Jefferies. Ein Zusammenschluss könnte auch Mitsubishi Motors (zu rund 24 Prozent im Besitz von Nissan) umfassen, so die Analysten. Die Kombination von Honda, Nissan und Mitsubishi Motors würde einen der drei größten Automobilhersteller mit etwa 8 Millionen Einheiten und einer globalen Präsenz entstehen lassen. Die daraus entstehende Marktmacht wäre dann für die anderen Autohersteller eher negativ, hieß es am Markt.

Unicredit stockt bei Commerzbank auf

Einer der DAX-Gewinner war die Aktie der Commerzbank, die mit der Aufstockung des Anteils durch den Unicredit um 1,4 Prozent zulegte. Die Gesamtposition der Italiener beläuft sich nun auf circa 28 Prozent. Zudem hat die italienische Großbank Unterlagen eingereicht, um die Beteiligung an der Commerzbank auf bis zu 29,9 Prozent hochzufahren. Die Unicredit-Aktie stieg in Mailand um 1,3 Prozent.

Daneben erholten sich Infineon um weitere 2,2 Prozent, VW legten mit den andauernden Verhandlungen um die Zukunft des Konzerns um 1,1 Prozent zu.

Conti zogen um 0,4 Prozent an. Der Konzern will die ContiTech-Sparte OESL verkaufen. Der Verkaufsprozess der Sparte für bestimmte Ersatzteile soll im kommenden Jahr beginnen. Daneben wurden die Pläne für den Spin-Off von Automotive bekräftigt.

dm-Kette setzt Redcare unter Druck

Nicht überraschen sollte, dass die Arzneimittel-Versandhändler wie Redcare Pharmacy (-3,4%) oder Docmorris (-13,2%) bei frei verkäuflichen Arzneimitteln Konkurrenz bekommen könnten. In der Vergangenheit wurde oft darüber spekuliert, ob Amazon in den lukrativen Markt einsteigt. Nun kommt der Wettbewerber jedoch möglicherweise aus Deutschland. Die größte Drogeriemarktkette "dm" plant den Einstieg in den Apothekenmarkt. Ab dem kommenden Jahr will das Unternehmen von Tschechien aus frei verkäufliche Arzneimittel nach Deutschland versenden. Das erfuhr das Handelsblatt von verschiedenen Marktteilnehmern, die in das Projekt involviert sind.

Nachdem Kontron (+9,4%) erst in der Vorwoche ein Großprojekt im US-Verteidigungssektor gewonnen hatte, folgte nun ein weiterer Auftrag mit einem Gesamtvolumen von rund 165 Millionen Euro mit einem führenden europäischen Unternehmen aus den Bereichen Verteidigung, Sicherheit und Luftfahrttechnologie.

Kurseinbruch bei Ceconomy

Dagegen rutschten Ceconomy nach festem Beginn ins Minus und brachen schließlich um 12,5 Prozent ein. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 per Ende September steigerte die Mutter der Elektronikhandelsketten Mediamarkt und Saturn das bereinigte EBIT zwar um 26 Prozent auf 305 Millionen Euro, hier lag der Konsens rund 3 Prozent darunter. Zum Ausblick hieß es aber, dieser sei zu wenig konkret. Zudem wollte der Konzern seine Beteiligung an FNAC-Darty in Frankreich verkaufen. Der potenzielle Käufer habe sich aber nicht gemeldet, hieß es am Markt mit Blick auf Aussagen aus dem Vorstand.

AT&S senkt Mittelfristziele - Desaster bei Manz

Nachdem AT&S bereits im Oktober eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 gegeben hatte, wurden nun auch die Mittelfristziele gestutzt. Wer hier auf das schnelle Gelingen eines Turnarounds gesetzt hatte, zog wohl die Reißleine. Eine andauernde Marktschwäche verbunden mit Überkapazitäten bei Leiterplatten sowie IC-Substraten und damit einhergehenden Preisdruck zählte das Unternehmen als Gründe auf. AT&S senkte für das Geschäftsjahr 2026/27 das Umsatzziel sowie die Prognose für die EBITDA-Marge. Die Eigenkapitalquote dürfte kurzfristig unter die Marke von 20 Prozent fallen. Um fast 19 Prozent ging es für die Aktie nach unten, sie notierte auf dem niedrigsten Niveau seit gut vier Jahren.

Noch schlimmer erging es der Aktie von Manz, die mit einem Insolvenzantrag des ehemaligen S- und TecDAX-Mitglieds um mehr als 80 Prozent nach unten rauschte auf nur noch 75 Cent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.957,28 +14,70 +0,3% +9,6% Stoxx-50 4.390,87 +4,08 +0,1% +7,3% Stoxx-600 514,43 +0,77 +0,1% +7,4% XETRA-DAX 20.242,57 -3,80 -0,0% +20,8% FTSE-100 London 8.199,11 +3,91 +0,0% +6,0% CAC-40 Paris 7.384,62 +18,92 +0,3% -2,1% AEX Amsterdam 892,66 +3,00 +0,3% +13,5% ATHEX-20 Athen 3.543,23 +11,52 +0,3% +13,5% BEL-20 Bruessel 4.251,38 +10,94 +0,3% +14,7% BUX Budapest 79.243,31 +414,11 +0,5% +30,7% OMXH-25 Helsinki 4.296,83 -11,03 -0,3% -4,6% ISE NAT. 30 Istanbul 10.845,76 -115,39 -1,1% +35,2% OMXC-20 Kopenhagen 2.394,95 +6,58 +0,3% +4,9% PSI 20 Lissabon 6.312,23 -17,70 -0,3% -1,6% IBEX-35 Madrid 11.617,90 +29,80 +0,3% +15,0% FTSE-MIB Mailand 34.400,99 +85,75 +0,2% +13,1% OBX Oslo 1.316,92 -4,97 -0,4% +10,3% PX Prag 1.754,20 +4,80 +0,3% +24,1% OMXS-30 Stockholm 2.537,63 +4,56 +0,2% +5,8% WIG-20 Warschau 2.226,58 +14,69 +0,7% -5,0% ATX Wien 3.602,14 +12,26 +0,3% +3,8% SMI Zuerich 11.638,91 -101,61 -0,9% +4,5% *bezogen auf Schlusskurs vom Vortag Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,24 +0,02 -0,33 US-Zehnjahresrendite 4,40 -0,00 +0,52 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:05 Di, 17:33 % YTD EUR/USD 1,0473 -0,2% 1,0497 1,0497 -5,2% EUR/JPY 161,23 +0,1% 161,20 161,24 +3,6% EUR/CHF 0,9357 -0,1% 0,9381 0,9390 +0,8% EUR/GBP 0,8248 -0,1% 0,8273 0,8260 -4,9% USD/JPY 153,94 +0,3% 153,58 153,60 +9,3% GBP/USD 1,2698 -0,1% 1,2687 1,2708 -0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2969 +0,1% 7,2932 7,2914 +2,4% Bitcoin BTC/USD 103.994,80 -2,0% 104.293,35 106.647,20 +138,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,09 70,08 +1,4% +1,01 +1,6% Brent/ICE 74,04 73,19 +1,2% +0,85 +0,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,145 42,01 -2,1% -0,86 +9,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.636,57 2.646,53 -0,4% -9,96 +27,8% Silber (Spot) 30,17 30,54 -1,2% -0,37 +26,9% Platin (Spot) 930,70 941,75 -1,2% -11,05 -6,2% Kupfer-Future 4,09 4,09 +0,1% +0,00 +3,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2024 12:11 ET (17:11 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.