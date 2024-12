Beim US-amerikanischen E-Auto-Pionier Tesla gibt es noch immer so einige Baustellen. In Grünheide entbrennt gerade ein Machtkampf im Betriebsrat, die Absatzzahlen können längst nicht in allen Regionen überzeugen und nun gesellen sich offenbar auch noch massiven technologische Probleme zu alledem dazu. Die Bullen scheint es aber nicht weiter zu stören.Konkret berichtete "Electrek" kürzlich über massive Probleme bei Fahrzeugen von Tesla (US88160R1014), die in den vergangenen Monaten ausgeliefert wurden. Unter Verweis auf interne Quellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...