NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 160 auf 155 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass sich der organische Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal auf 2,6 Prozent verlangsamt und im zweiten Geschäftshalbjahr wieder Wachstum erzielt wird. Eine solche Wende bringe die Chance auf eine Neubewertung der Aktie mit sich./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2024 / 10:17 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2024 / 10:17 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120693