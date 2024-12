Der Altair-Deal ist die bislang größte Übernahme in der Geschichte von Siemens. Um die Übernahme zu stemmen, will sich der Konzern von Anteilen an Siemens Energy trennen.Wie Finanzvorstand Ralf Thomas gegenüber Bloomberg bestätigte, wollen die Münchener zur Finanzierung der 10 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Software-Spezialisten Altair einen Teil ihrer Beteiligung an Siemens Energy verkaufen. Der Verkauf soll Ende September 2025 abgeschlossen werden und etwa 2,5 Milliarden Euro in die Kassen spülen. 6 Richtige für 2025: Das Börsenjahr 2025 klopft schon an die Tür - und wie immer geht es um die Frage: Welche Aktien werden die großen Gewinner sein? Aktien mit Nvidia- und Super Micro …