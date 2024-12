Kurz vor dem letzten diesjährigen US-Zinsentscheid halten sich die Anleger am Mittwoch an der Wall Street bedeckt. Wenn die Fed in gut einer halben Stunde ihre Entscheidung kommuniziert, könnten die Karten neu gemischt werden: Erwartet wird die dritte Zinssenkung in diesem Jahr, aber mehr noch dürften die Kommentare von Notenbankchef Powell die Märkte im Anschluss bewegen.Rund eine halbe Stunde vor dem Fed-Zinsentscheid legt der Dow Jones um 0,3 Prozent auf 43.574 Punkte zu. Er könnte damit einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...