Coreo AG erwirbt ein Grundstücksportfolio



18.12.2024 / 20:03 CET/CEST

Frankfurt am Main - 04. Dez 2024 - Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6) hat im Rahmen eines Share-Deals 36 Erbpachtgrundstücke erworben. Die Grundstücke befinden sich in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Die Gesamtfläche beträgt rund 18.045 m². Die Flächen sind vollständig verpachtet. Mit dem Kaufpreis in Höhe von rund EUR 5,5 Mio., konnte ein Abschlag zum bilanzwirksamen Verkehrswert von über 30% realisiert werden. Zur Finanzierung der notwendigen Eigenmittel wird eine Anzahlung einer früheren Transaktion genutzt. Closing der Transaktion wird in Q1 2025 erwartet.









Kontakt:

Coreo AG

Investor Relations

Bleichstraße 64

D-60313 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

T: +49 (0) 69-21 93 96-0



