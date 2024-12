Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Novavest Real Estate AG - Erfolgreiche Optimierung der Portfolio Performance 2024



19.12.2024 / 07:00 CET/CEST





Die NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) gibt bekannt, dass durch die erfolgreich vollzogene Fusion mit der SenioResidenz AG, die Fertigstellung des Neubauprojekts in St. Gallen und gezielte Neuabschlüsse von Mietverträgen im Jahr 2024 ein bedeutender Beitrag zur Leerstandreduktion geleistet werden konnte. Gegenüber dem Jahresende 2023 wird die Leerstandsquote von 4.1% (NOVAVEST Stand-alone Portfolio per 31.12.2023) auf unter 3% (fusioniertes Portfolio per Dezember 2024) reduziert. Gleichzeitig wird durch die Fusion, frühzeitige Vertragsverlängerungen mit bestehenden Mietern und mit den neu vermieteten Flächen auch eine deutliche Steigerung des WAULT bei den Gewerbemietverträgen von ehemals 4.3 Jahre (NOVAVEST Stand-alone per 31.12.2023) auf rund 6.9 Jahre (fusioniertes Portfolio per Dezember 2024) erzielt. Im Laufe des Jahres 2024 wurden mehrere strategische Schritte unternommen, um die Attraktivität der Immobilien weiter zu erhöhen und die Mieterbindung damit zu stärken. Wesentliche Fertigstellung von Bauten, wichtige Vertragsabschlüsse und -verlängerungen: Fertigstellung des Entwicklungsprojekts Rorschacherstrasse 135 in St. Gallen mit entsprechender Umgliederung in die Renditeliegenschaften im zweiten Halbjahr 2024. Die Liegenschaft ist vollvermietet mit einem Soll-Mietertrag von CHF 0.6 Mio. per annum

Vollvermietung der Immobilie in Grenchen - dank Vertragsabschlüssen mit zwei neuen Mietern über je 10 Jahre

Erfolgreiche Teilreduktion des Büroleerstands in Altstätten - Neuer Vertragsabschluss mit einem Radiologiezentrum

Vertragsverlängerungen für insgesamt rund 20'000 m2 Mietfläche, was ca. 9% der Mietflächen des Gesamtportfolios und einem Soll-Mietertrag von über CHF 5.3 Mio. per annum entspricht. Hierzu gehören wesentliche Vertragsverlängerungen für die Alters- und Pflegeheime in Reute und Presinge sowie für die Geschäftsliegenschaften in Dielsdorf und Richterswil (Bergstr. 16; Bodenstr. 10). Der Leerstandabbau wie auch die WAULT-Steigerung sind massgebende Schritte zur laufenden Optimierung der Portfolio-Performance. Sie schaffen eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum und reflektieren das langfristige Vertrauen der Mieter in die Qualität und Stabilität der Immobilien im Portfolio der NOVAVEST Real Estate AG. Gleichzeitig stärken sie auch das Vertrauen der Investoren in die operative Leistung des Unternehmens. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der NOVAVEST Real Estate AG sind von der gewählten Strategie des fusionierten Unternehmens mit Fokus auf «Wohnen für Jung und Alt» überzeugt und auf dem richtigen Weg, den eingeschlagenen Transformationsprozess umfassend und strukturiert umzusetzen. Kontaktperson:

Peter Mettler

CEO

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

8008 Zürich

+41 (0)44 276 40 40

info@novavest.ch

www.novavest.ch NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.



Ende der Medienmitteilungen