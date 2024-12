ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zurich von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 532 auf 515 Franken gesenkt. Die Bewertung sei hoch, sowohl im eigenen historischen Vergleich als auch gegenüber dem europäischen Versicherungssektor, schrieb Analyst Will Hardcastle am Mittwochabend. Er sieht hier Korrekturrisiken, da die ambitionierten Ziele bereits in den Schätzungen steckten und kaum Spielraum für zusätzliche Ausschüttungen ersichtlich sei./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2024 / 21:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0011075394