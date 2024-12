EQS-News: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Krypto-Eigenbestand der Bitcoin Group SE übersteigt Wert von EUR 400 Mio.



19.12.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Krypto-Eigenbestand der Bitcoin Group SE übersteigt Wert von EUR 400 Mio.

Herford, 19. Dezember 2024 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91 ) profitiert signifikant vom hohen Interesse an Kryptowährungen. Seit dem jüngsten Update mit der Vorlage des Halbjahresberichts im September 2024 sind die Kursnotizen der wichtigen Kryptowährungen und damit das Interesse am Handel von Kryptowerten deutlich gestiegen.

Ein wesentlicher Grund dafür ist der bemerkenswerte Anstieg des Bitcoin-Kurses, der kürzlich die symbolische Marke von USD 100.000 überschritten hat. Das in den zurückliegenden Monaten deutlich gewachsene Interesse am Kryptohandel und damit verbunden der Anstieg des Handelsvolumens ist zum einen auf die Wiederwahl von Donald Trump und die damit einhergehenden Erwartungen an eine kryptofreundliche Regulierung und zum anderen auf bereits umgesetzte regulatorische Fortschritte durch die Zulassung von Bitcoin-ETFs durch die SEC zurückzuführen. Das wachsende Vertrauen in den Markt spiegelt sich entsprechend in den Kursgewinnen von Bitcoin, Ethereum und Co. wider.

Mit den steigenden Krypto-Notierungen ist auch der Wert des Eigenbestandes der Bitcoin Group SE deutlich gewachsen. So belaufen sich die Netto-Krypto-Eigenbestände aktuell (Stand 17. Dezember 2024) auf mehr als EUR 400 Mio. nach EUR 245,6 Mio. zum Ende des ersten Halbjahres 2024 beziehungsweise EUR 164,8 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2023. Der größte Anteil daran entfällt auf Bitcoin (BTC) mit EUR 361 Mio. und Ethereum (ETH) mit EUR 39 Mio. Der Bestand an liquiden Mitteln innerhalb der Gruppe lag per 30. Juni 2024 bei EUR 9,8 Mio. Die Summe aus Eigenbestand und liquiden Mitteln summiert sich somit auf mehr als EUR 410 Mio. und liegt folglich über der derzeitigen Marktkapitalisierung der Bitcoin Group SE von aktuell rund EUR 270 Mio., selbst wenn man die latente Steuer berücksichtigt.

"Mit unserem Update zu den Beständen wollen wir einen transparenten Einblick in unsere Gesellschaft geben und gleichzeitig Spekulationen bezüglich der aktuell negativen Kursentwicklung entgegentreten, die in keinem Zusammenhang mit dem operativen Geschäft steht. Wir freuen uns über den wachsenden Wert unserer im Eigenbestand befindlichen Krypto-Assets und vor allem über den deutlichen Anstieg des Interesses am Kryptohandel, das sich auch auf unserem Krypto-Handelsplatz bitcoin.de niederschlägt", sagt Michael Nowak, Vorstand der Bitcoin Group SE.



Über die Bitcoin Group SE:

Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister.

Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com .



Über Bitcoin.de:

Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (aktuelle Prüfung zum Stichtag 8. Januar 2024) prüfen. Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden.



Kontakt:

Bitcoin Group SE

Luisenstr. 4

32052 Herford

E-Mail: ir2024@bitcoingroup.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

Website: www.bitcoingroup.com

Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49.89.1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de

19.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com