ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 31 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Beendigung der Lungenkrebs-Studie mit dem Antikörper Sasanlimab habe zwar strategische Gründe, die hohen Abbruchquoten seien allerdings besorgniserregend, schrieb Analyst Trung Huynh in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er zieht auch negative Rückschlüsse für die bereits in Phase III befindliche Blasenkrebs-Studie./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2024 / 22:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2024 / 22:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US7170811035