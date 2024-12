NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 316 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Nach der Achterbahnfahrt 2024 sollten die Anleger auch im kommenden Jahr keine Ruhe erwarten, schrieb Analyst Alexander Irving in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Zumindest zeichne sich aber eine Stabilisierung der Seefrachtraten ab und die Nachfrageerholung bei Luftfracht sei ebenfalls weiter ermutigend./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2024 / 22:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2024 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US31428X1063