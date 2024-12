Nach viermonatiger Insolvenz ging der Onlineshop, der Bosswerk gehörte, an die neugegründeten Nice Valley Energie GmbH & Co. KG über. Die neue Gesellschaft wurde von den Gesellschaftern von Bosswerk gegründet. Im Sommer meldete die Bosswerk GmbH & Co. KG, der der Onlineshop Greenakku gehörte, Insolvenz an. Nach viermonatigem Insolvenzverfahren dann die Mitteilung, der Onlineshop für Photovoltaik- und Speicherprodukte wird mit einem neuen Eigentümer fortgeführt. Der neue Eigentümer, die Nice Valley Energie GmbH & Co. KG, übernahm zum 1. Dezember. Dies bestätigte auch der Insolvenzverwalter Joachim ...

