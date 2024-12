Diese Vereinbarung unterstreicht das gemeinsame Engagement von ENGIE und Energy Dome für die Förderung von Langzeit-Energiespeicherlösungen und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der kommerziellen Einführung innovativer sauberer Technologien dar

Im Rahmen des globalen Übergangs von der Forschung zum kommerziellen Einsatz von Cleantech-Technologien haben Energy Dome, ein visionäres Unternehmen für Langzeit-Energiespeicher (LDES), und ENGIE ein weltweiter Vorreiter bei kohlenstoffarmen Energien und Dienstleistungen, einen Abnahmevertrag für die erste von Energy Dome in Ottana auf der italienischen Insel Sardinien entwickelte CO2 Battery im großen Maßstab unterzeichnet.

Rendering der CO2 Battery-Anlage von Energy Dome in Ottana, Sardinien. (Photo: Business Wire)

Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme im ersten Quartal 2025 wird die CO2 Battery einer der wenigen betriebsbereiten Energiespeicher auf dem Weltmarkt mit einer Entladedauer von 10 Stunden sein, der durch einen kommerziellen Abnahmevertrag unterstützt wird. Im Rahmen der Vereinbarung wird Energy Dome Eigentümer und Betreiber der CO2 Battery-Anlage sein, während ENGIE seine Marktkenntnis für die Optimierung und den Einsatz der gespeicherten Energie auf den italienischen Strommärkten nutzen wird.

Die Vereinbarung unterstreicht die Bedeutung von Langzeit-Energiespeichern für die Verbesserung der Netzstabilität und -zuverlässigkeit und zeigt den Wert der CO2 Battery-Technologie für Branchenführer und Märkte gleichermaßen. Die Beteiligung von ENGIE an diesem Projekt steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Position im Bereich der Energiespeicherung zu stärken und flexible und verfügbare Lösungen wie die CO2 Battery einzusetzen, um den wachsenden Bedarf an erneuerbaren Energien zu decken. In Italien leistet ENGIE seit 2023 Pionierarbeit bei der Bereitstellung und Optimierung von BESS (Batterie-Energiespeichersystemen); mit einem bestehenden Portfolio von 43 MW/48 MWh wird die Vereinbarung mit Energy Dome das Know-how von ENGIE bei der Speicheroptimierung festigen.

Das Ottana-Projekt von Energy Dome war die erste europäische Initiative, die Mittel von EU-Catalyst erhielt, einem Programm zur Mobilisierung öffentlicher und privater Ressourcen, um die Einführung neuer Klimatechnologien zu beschleunigen. Diese Finanzierungspartnerschaft mit Unterstützung von Breakthrough Energy Catalyst, der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank wurde im vergangenen Dezember auf der COP28 in Dubai angekündigt. Auf der jüngsten COP29 betonten globale Interessenvertreter die Bedeutung von Technologien wie der Langzeit-Energiespeicherung (LDES) für die Erfüllung des Global Energy Storage and Grids Pledge, das darauf abzielt, weltweit eine Energiespeicherkapazität von 1.500 Gigawatt zu erreichen.

Edouard Neviaski, CEO der ENGIE-Geschäftseinheit "Global Energy Management Sales", sagte: "ENGIE freut sich über die Zusammenarbeit mit Energy Dome bei diesem bahnbrechenden Energiespeicherprojekt. Diese Kooperation unterstreicht unser unermüdliches Engagement für die Entwicklung nachhaltiger und flexibler Lösungen, die die Energiewende vorantreiben. Indem wir unsere Expertise im Bereich der Energiespeicherung stärken, bringen wir unsere Mission voran, zuverlässige, kohlenstoffarme Energielösungen anzubieten, die der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien gerecht werden und unsere Kunden auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung unterstützen."

Mario Fernandez, Leiter von Catalyst bei Breakthrough Energy, meinte dazu:"Die Skalierung neuartiger Projekte ist äußerst komplex und erfordert nicht nur technologische Innovationen, sondern auch neue Geschäfts- und Marktkonzepte. Diese Partnerschaft ist ein greifbares Beispiel für eine reproduzierbare kommerzielle Innovation und zeigt, dass die CO2 Battery aus Ottana nicht nur ein Pilotprojekt, sondern eine zukunftsfähige Anlage ist und neue Möglichkeiten eröffnet, die einen Beitrag auf globaler Ebene leisten können."

Claudio Spadacini, CEO von Energy Dome, kommentierte den Meilenstein wie folgt: "Unsere Vereinbarung mit ENGIE bestätigt unsere Einsatzbereitschaft, bekräftigt unser Geschäftsmodell und unterstreicht das marktführende Nutzenversprechen unserer Technologie. Die Zeit der Umsetzung ist gekommen und diese Zusammenarbeit wird zweifellos unsere Mission beschleunigen, die Welt zu dekarbonisieren, indem wir nachhaltige Energiespeicher im großen Maßstab anbieten

Gelsomina Vigliotti, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank, sagte dazu: "Die Europäische Investitionsbank spielt eine Schlüsselrolle bei der Beschleunigung des ökologischen Wandels, indem sie bahnbrechende Technologien wie die CO2 Battery von Energy Dome finanziert. Wir gratulieren Energy Dome und ENGIE zu dem heute erreichten Meilenstein, der zur Umsetzung der nationalen Klima- und Energieziele Italiens beitragen wird. Diese Ankündigung zeigt die wichtige und greifbare Wirkung der EU-Catalyst-Partnerschaft bei der Förderung grüner Technologien, die unsere Wirtschaftssysteme dekarbonisieren und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit stärken werden."

Die Partnerschaft ist das erste Abnahmegeschäft von Energy Dome im Rahmen seines "Energy Storage as a Service"-Modells. Die kommerzielle Vereinbarung mit ENGIE sowie ein kürzlich abgeschlossener Liefervertrag für ein Projekt mit Alliant Energy in den USA zeigen, dass Energy Dome bereit ist, seine Energiespeicherlösungen auf kommerzieller Ebene anzubieten, was auch durch öffentliche Unterstützungsmechanismen zur Beschleunigung aufkommender sauberer Technologien ermöglicht wurde.

Das Ottana-Projekt, das kurz vor der Fertigstellung steht, umfasst eine CO2 Battery-Anlage mit einer Leistung von 20 MW/200 MWh, die in der Lage ist, rund 14.000 Haushalte über einen kontinuierlichen Zeitraum von 10 Stunden mit Strom zu versorgen. Dieser Aufbau entspricht dem der Anlage, die für Alliant Energy in Wisconsin eingesetzt wurde, und unterstreicht die Skalierbarkeit der Energy Dome-Technologie für zukünftige Projekte.

Weitere Informationen über die Projekte von Energy Dome finden Sie unter energydome.com.

Über Energy Dome

Energy Dome ist mit seiner CO2 Battery ein Vorreiter bei der Neudefinition der Langzeit-Energiespeicherung. Die Eigenschaften von Kohlendioxid ermöglichen es dem System, durch einen patentierten thermodynamischen Prozess Energie effizient und kostengünstig zu speichern, und stellen somit die beste Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien oder Pumpspeicherlösungen dar. Die CO2 Battery ist bereits ein vollständig geprüftes und kosteneffizientes System, das weder Lithium noch Seltene Erden zur Speicherung von Elektrizität verwendet und einen herausragenden Roundtrip-Wirkungsgrad aufweist. Mit einem modularen Ansatz und einem standortunabhängigen Fußabdruck verwendet die CO2 Battery leicht verfügbare, handelsübliche Komponenten aus zuverlässigen, bestehenden Lieferketten und bietet einen skalierbaren Weg, um große Mengen an intermittierender erneuerbarer Energie zu speichern und die Energiewende voranzutreiben; es handelt sich um die einzige heute verfügbare Technologie, die die richtige Kombination aus Effizienz, Kosten und Skalierbarkeit bietet und die weltweit einsetzbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter energydome.com.

Über ENGIE

ENGIE ist ein weltweiter Vorreiter im Bereich kohlenstoffarmer Energie und Dienstleistungen. Mit 97.000 Mitarbeitern, Kunden, Partnern und Stakeholdern ist die Gruppe jeden Tag bestrebt, den Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft durch einen geringeren Energieverbrauch und umweltfreundlichere Lösungen zu beschleunigen. Inspiriert von seiner Zielsetzung bringt ENGIE seine wirtschaftliche Leistung mit einer positiven Auswirkung auf die Menschen und den Planeten in Einklang und stützt sich dabei auf seine wichtigsten Geschäftsbereiche (Gas, erneuerbare Energien, Dienstleistungen), um seinen Kunden wettbewerbsfähige Lösungen anzubieten.

Über Breakthrough Energy

Breakthrough Energy ist ein globales Netzwerk führender Klimaschützer, die sich dafür einsetzen, den Weg der Welt in eine saubere Energiezukunft zu beschleunigen. Die Organisation finanziert bahnbrechende Technologien, setzt sich für eine klimafreundliche Politik ein und mobilisiert Partner auf der ganzen Welt, um wirksame Maßnahmen zu ergreifen und den Fortschritt in jeder Phase zu beschleunigen.

Breakthrough Energy Catalyst ist eine neuartige Plattform, die Finanzierungen und Investitionen in innovative kommerzielle Projekte für aufkommende Klimatechnologien vornimmt. Durch diese Förderungen versucht Catalyst, die weltweite Einführung dieser Technologien zu beschleunigen und ihre Kosten zu senken.

Contacts:

Pressekontakt: Mario Torchio m.torchio@energydome.com