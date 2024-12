EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Silencio sichert weitere 2,5 Millionen USD in Seed-Finanzierung für den Ausbau des globalen DePIN-Sensornetzwerks



19.12.2024 / 10:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Advanced Blockchain AG: Portfoliounternehmen Silencio sichert weitere 2,5 Millionen USD in Seed-Finanzierung für den Ausbau des globalen DePIN-Sensornetzwerks Berlin, 19. Dezember 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, gibt bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Silencio seine Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen hat. Insgesamt wurden 2,5 Millionen USD eingeworben. Neben der Advanced Blockchain AG beteiligten sich auch das Portfoliounternehmen peaq sowie renommierte Investoren wie Blockchange Ventures, Borderless Capital und Moonrock Capital.



Mit der Finanzierung wird Silencio sein globales DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) Sensornetzwerk gezielt ausbauen. Mithilfe weltweit installierter Sensoren erfasst Silencio Lärmdaten und incentiviert Nutzer durch Token Ausschüttungen im Gegenzug für erfasste Daten. Basierend auf der peaq-Technologie umfasst das Netzwerk bereits über 410.000 Sensoren in 180 Ländern und hat mehr als 22,5 Milliarden Datensätze gesammelt - dies macht Silencio zur größten Datenbank für Geräuschpegel in öffentlichen Räumen weltweit. Der schnell wachsende Kundenstamm, sowie das starke Interesse von Partnern wie Google, AWS und NordVPN unterstreicht die wachsende Nachfrage nach dezentralen und zuverlässigen Datenquellen. Hatem Elsayed, COO der Advanced Blockchain AG, kommentiert: "Für unsere Aktionäre bietet Silencio ein spannendes Beispiel dafür, wie innovative Blockchain-Technologie reale Probleme adressiert und gleichzeitig wirtschaftliche Potenziale erschließt. Zusätzlich bietet Silencio eine der wenigen Möglichkeiten für Nutzer, erhobene Daten aktiv zu monetarisieren. Die Kombination aus starkem Nutzerwachstum und technologischer Skalierbarkeit schafft erhebliche Chancen für langfristige Wertsteigerung. Somit stärkt das Silencio-Investment nicht nur unser Portfolio, sondern verdeutlicht die Fähigkeit der Advanced Blockchain AG, frühzeitig in transformative Technologien zu investieren, die langfristigen Mehrwert im Blockchain-Ökosystem generieren."



Theo Messerer, COO und Mitgründer von Silencio, ergänzt: "Diese Finanzierungsrunde stellt einen bedeutenden Meilenstein für Silencio und die Weiterentwicklung der Schnittstelle zwischen digitalen Blockchain-Technologien und der realen Welt dar. Mit der Unterstützung von Advanced Blockchain können wir unser globales Netzwerk an Lärmsensoren weiter skalieren und unsere technologische Entwicklung gezielt vorantreiben. So unterstützen wir sowohl den öffentlichen als auch den privaten Sektor dabei, relevante Maßnahmen zur Reduzierung von Umweltlärm zu ergreifen, die unsere Lebensqualität nachhaltig verbessern. Unser klares Ziel ist es, zeitnah unsere Funktionalität auf Mobilfunknetzabdeckung, Suchverlaufdaten und Hörtests auszuweiten." Über die Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .

Kontakt:

ir@advancedblockchain.com



19.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com