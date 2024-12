DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: bestätigt Fortschritt in der Batteriezellfertigungsentwicklung mit VW PowerCo Proof of Concept bis Mitte 2025 angestrebt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Würzburg (pta/19.12.2024/10:20) - Die Koenig & Bauer AG ("Koenig & Bauer", WKN: 719350 / ISIN: DE0007193500), ein weltweit führender Technologieanbieter von Spezialdruckanwendungen mit besonderem Fokus auf den Verpackungsbereich, bestätigt, dass die im Juni 2023 mit der Volkswagen Tochter PowerCo gestartete Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Batteriezellfertigung auf einem positiven Weg ist.

Die Entwicklung einer Anlage, die der industriellen trockenen Pulverbeschichtung ("lösungsmittelfreie Trockenbeschichtung") von Elektroden dient, ist in vielen Bereichen, insbesondere der gemeinsamen Prozessentwicklung, ein hochinnovativer und komplexer Prozess, sowohl in der Industrialisierung und Skalierung verschiedener Grundlagentechnologien als auch in der Entwicklung völlig neuer Maschinen für diesen Prozess. Bei der Trockenbeschichtung, die ein Teilprozess der mehrstufigen Batteriezellfertigung ist, entfällt insbesondere das aufwendige und energieintensive Trocknen von feucht beschichteten Elektroden.

Die bisherige Phase wird soweit positiv bewertet und mit hoher Intensität fortgesetzt, dies zeigt sich auch in der Mitte des Jahres erfolgten Bestellung eines weiteren Prototypen durch VW PowerCo. Ein Proof of Concept zu den Entwicklungszielen wird bis Mitte 2025 angestrebt.

