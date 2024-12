HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Evonik von 23 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz rechnet in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Spezialchemiekonzerns zum vierten Quartal mit der üblichen saisonalen Abschwächung. Für 2025 geht er von recht moderaten Wachstumszielen aus./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000EVNK013