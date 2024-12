Übernahme rückt näher: Übernahme rückt näher? Kalamazoo Resources beeindruckt mit Top-Bohrergebnissen

Anzeige / Werbung

Kalamazoo Resources hat die Analyseergebnisse seines jüngsten zehn Bohrlöcher umfassenden Programms am Ashburton-Goldprojekt veröffentlicht. Die Ergebnisse weisen auf außergewöhnlich hohe Goldgehalte hin und könnten die Attraktivität des Projekts deutlich erhöhen. Zu den Spitzenwerten zählen 47 Meter mit 5,5 Gramm Gold pro Tonne (g/t) sowie 4,9 Meter mit 17,1 g/t. Diese Werte seien laut Kalamazoo ein klarer Hinweis auf das wirtschaftliche Potenzial des Projekts, das sich in der Pilbara-Region befindet, einer bekannten Goldabbauregion. Das Unternehmen betonte, dass diese Funde ein wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung des Projekts seien.

Strategische Partnerschaft mit De Grey Mining als Wachstumshebel

Kalamazoo und De Grey Mining haben einen strategischen Optionsvertrag abgeschlossen, der De Grey die Möglichkeit bietet, das Ashburton-Goldprojekt bis August 2025 zu übernehmen. Der vereinbarte Kaufpreis von 30 Millionen AUD soll in zwei Tranchen von jeweils 15 Millionen AUD gezahlt werden, wahlweise in bar oder in Form von De-Grey-Aktien. Zusätzlich habe De Grey bereits eine nicht rückzahlbare Optionsgebühr in Höhe von 3 Millionen AUD geleistet.



Laut Kalamazoo sei diese Partnerschaft besonders vorteilhaft, da sie nicht nur finanzielle Ressourcen für die Weiterentwicklung anderer Projekte freisetzen könnte, sondern auch eine erhebliche Synergie für De Grey biete. De Grey plane, das Ashburton-Goldprojekt in seine bestehende Infrastruktur zu integrieren, insbesondere in das benachbarte Hemi-Goldprojekt. Dies könnte die Grundlage für ein regionales Verarbeitungszentrum schaffen, welches die Effizienz und Wirtschaftlichkeit beider Projekte erheblich steigern würde.