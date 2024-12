UnitedHealth - UNH: Der Versicherungskonzern stemmt sich gegen den Abverkauf!

Sprudelnde Gewinne, aber unzufriedene Kunden bei UnitedHealth (UNH)!

CEO Brian Thompson ermordet! Was nun?

UnitedHealth (UNH) - ISIN US91324P1021

Rückblick: Aufgrund der Verunsicherung der Anleger nach dem Mord an CEO Brian Thompson am 4. Dezember stürzte die United-Health-Aktie in die Tiefe. Am gestrigen Mittwoch jedoch als nahezu der gesamte Markt tiefrot leuchtet, sendet das Wertpapier ein starkes Plus, was von Relativer Stärke zeugt und daraufhin deutet, dass der Abverkauf vorerst beendet sein könnte.

UnitedHealth-Aktie: Chart vom 18.12.2024, Kürzel: UNH Kurs: 499.72 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sofern die United-Health-Aktie über den gestrigen Schlusskurs steigt, erwarten wir einen Bounce in Richtung der gleitenden Durchschnitte. Aktuelles Kursziel wäre der 20er-EMA bei circa 550 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte die Schwäche des Gesamtmarktes anhalten, könnte sich wahrscheinlich auch UnitedHealth diesem nicht entziehen. Zudem stehen mit dem Comeback Donald Trumps im Präsidentenamt grundlegende Reformen im US-Gesundheitswesen an, die die Entwicklung des Krankenversicheres bremsen könnten.

Meinung:

UnitedHealth liefert seit vielen Jahren solide Gewinnsteigerungen. Es ist jedoch zu beobachten, dass zahlreiche Kunden unzufrieden mit den Leistungen im Krankheitsfall sind. Das führte dahin, dass sogar der Mord an CEO Brian Thompson bei weiten Teilen der Bevölkerung auf Zustimmung stieß. Viele US-Amerikaner zeigten überraschend viel Sympathie für den mutmaßlichen Täter, Luigi Mangione. Diese Reaktionen spiegeln die weit verbreitete Frustration über das teure und oft als ungerecht empfundene Gesundheitssystem der USA wider. UnitedHealthcare wird dabei häufig kritisiert, da dem Unternehmen nachgesagt wird, besonders oft von Ärzten empfohlene Behandlungen abzulehnen. Charttechnisch sehen wir UnitedHealth als kurzfristig überverkauft an und könnten uns bei einer positiven Entwicklung des Gesamtmarkts einen Long Trade vorstellen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 459.88 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3465 Mio. USD

Meine Meinung zu UnitedHealth ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/mordprozess-getoeteter-unitedhealth-ceo-anklage-wegen-mordes-als-terrorakt-14100497

Veröffentlichungsdatum: 19.12.2024

Autor: Thomas Canali

