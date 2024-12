Das Model Y wird von Tesla seit rund fünf Jahren produziert. Da wird es Zeit für ein Facelift, mit dem einige Marktbeobachter schon für 2024 gerechnet hatten. Nun soll es angeblich so weit sein - in seinem Werk in Shanghai will Tesla wohl im Januar mit der Massenproduktion des überarbeiteten Model Y mit dem Codenamen Juniper beginnen. Dazu gibt es von Tesla bislang allerdings noch keine offizielle Bestätigung, vielmehr handelt es sich um Informationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...