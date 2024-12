NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 19. Dezember 2024 / The Glimpse Group Inc. ("Glimpse") (NASDAQ: VRAR) (FWB: 9DR), ein diversifiziertes Unternehmen für Immersive Technology-Plattformen, das auf Unternehmen ausgerichtete Software und Dienstleistungen in den Bereichen Virtual Reality ("VR"), Augmented Reality ("AR") und Spatial Computing anbietet, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Brightline Interactive LLC ("BLI") mit der US Navy einen Vertrag mit einem Wert im sechsstelligen Bereich hinsichtlich eines Immersive Simulator unterzeichnet hat, der in der ersten Jahreshälfte 2025 geliefert werden soll.

Tyler Gates, General Manager von BLI und Chief Futurist von Glimpse, sagte: "Angetrieben von der hochmodernen Spatial Computing-Plattform von BLI ("SpatialCore") haben wir eine revolutionäre Technologie geschaffen, die die Grenzen des Möglichen durch die Integration von KI und Spatial Computing verschiebt. Das Immersive Simulator-System integriert nahtlos KI sowohl in die Full-Motion-Simulation als auch in die Spatial Computing-Umgebungen, in denen sie betrieben werden, und bietet so unvergleichliche Wirklichkeitstreue, Reaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, was neue Möglichkeiten für Training, Entwicklung und Betrieb in unterschiedlichen Branchen auf kosteneffiziente Weise und mit einem wesentlich kleineren Formfaktor gegenüber bestehenden modernen Simulatoren eröffnet."

Lyron Bentovim, President und CEO von Glimpse, sagte: "Durch die Partnerschaft mit der US Navy sind wir davon überzeugt, dass der Immersive Simulator einen wesentlichen Meilenstein in der Welt der modernen Simulationstechnologie darstellt, der auf der Dynamik der Vision von Brightline für die SpatialCore-Plattform aufbaut."

Über Brightline Interactive

Brightline Interactive (BLI) ist der globale Marktführer in den Bereichen Spatial Computing, immersive Technologien, Deep Tech und 5G-Integration. Die beschleunigte Datenverarbeitungsplattform von Brightline, SpatialCore, bietet Cloud-zentrierte synthetische Datensimulationen, digitale Zwillinge sowie XR- und KI-Tools für Behörden und kommerzielle Kunden. Brightline implementiert einen mehrschichtigen Produktions- und Geschäftsentwicklungsansatz für Partnerschaften, skaliertes Wachstum und Datenvirtualisierung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.brightlineinteractive.com.

Über The Glimpse Group Inc.

The Glimpse Group (NASDAQ: VRAR)(FSE:9DR) ist ein diversifiziertes Unternehmen für immersive Technologieplattformen, das Software und Dienstleistungen für Virtual Reality, Augmented Reality und Spatial Computing für Unternehmen anbietet. Das einzigartige Geschäftsmodell von Glimpse schafft Größe und ein solides Ökosystem, während es gleichzeitig Investoren die Möglichkeit bietet, über eine diversifizierte Plattform direkt in diese aufstrebende Branche zu investieren. Weitere Informationen über The Glimpse Group erhalten Sie unter https://pr.report/54py.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar. Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf unseren gegenwärtigen Erwartungen, Prognosen und Annahmen beruhen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, die mit unserem Geschäft verbunden sind, wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, sofern bereitgestellt, beinhalten Aussagen über unsere Erwartungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft und sind an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "sehen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "sollten" und "würden" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Alle Prognosen, sofern sie abgegeben werden, beruhen auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und das Management geht davon aus, dass sich die internen Prognosen und Erwartungen im Laufe der Zeit ändern können. Darüber hinaus beruhen alle Prognosen, sofern sie abgegeben werden, ausschließlich auf der bestmöglichen Einschätzung des Managements hinsichtlich unserer zukünftigen finanziellen Leistung angesichts unserer aktuellen Verträge, des aktuellen Auftragsbestands und der Gespräche mit neuen und bestehenden Kunden über unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Kontakt Brightline Interactive:

Tyler Gates

General Manager, Brightline Interactive

Chief Futurist, The Glimpse Group

Tyler@brightlineinteractive.com

Kontakt Glimpse:

Maydan Rothblum

CFO & COO

The Glimpse Group, Inc.

917-292-2685

mailto:maydan@theglimpsegroup.com

QUELLE: The Glimpse Group, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77884Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77884&tr=1



