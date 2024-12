Was Daten bei einer auch großen Aktie auslösen können, verdeutlichte heute Vertex. Die Aktie verliert aktuell mehr als zwölf Prozent, nachdem die Studienergebnisse zu einem neuartigen Schmerzmedikament nicht so überzeugen konnten wie erhofft. In den kommenden Tagen werden bei einem weiteren Top-Wert aus der Branche entscheidende Daten erwartet: bei Novo Nordisk. Auch diese dürften die weitere Richtung bei der Aktie vorgeben.

