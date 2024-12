NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 225 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Toennessen rechnet mit einem soliden ersten Geschäftsquartal und einem klaren Fokus auf die Trends des Bereichs Digital Industries (DI) ins zweite Quartal hinein. Die Bewertung seines Top-Favoriten unter den Investitionsgüter-Werten für 2025 bleibe höchst attraktiv, schrieb er am Donnerstag./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2024 / 08:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2024 / 08:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007236101