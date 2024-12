© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rafael Henrique

Während Palantir eine Millionenschwere Vertragsverlängerung mit dem US-Militär bekanntgeben hat, mahnt die UBS zu Vorsicht aufgrund der himmelhohen Bewertung der Aktie.Palantir hat am Mittwoch bekanntgegeben, dass es einen Vertrag mit der US-Armee im Wert von bis zu 618,9 Millionen US-Dollar verlängert hat. Die neue Vereinbarung soll die Daten in der gesamten Armee nutzbar machen. Das Softwareunternehmen plant, der Armee weiterhin Daten und Unterstützung im Bereich der künstlichen Intelligenz anzubieten, wie es dies bereits seit 2018 tut. Das Programm wird die Reichweite der Plattform auf weitere Einsatzleiter in der Armee ausweiten, zusätzlich zu den bisher unterstützten mehr als 100.000 …