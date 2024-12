EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Rating

Moody's stuft Hapag-Lloyd auf 'Ba1' hoch Branchen- und Unternehmensentwicklung besser als erwartet

Hapag-Lloyd mit umsichtiger Finanzpolitik und starker Liquiditätsposition Die Ratingagentur Moody's Investors Service (Moody's) hat heute die Bonität von Hapag-Lloyd um eine Stufe von "Ba2" auf "Ba1" angehoben. Dies ist die höchste Bonitätseinstufung, die Hapag-Lloyd seit der Einführung des Ratings durch Moody's im Jahr 2010 erhalten hat. Zusätzlich wurde das Rating für vorrangige unbesicherte Anleihen um zwei Stufen von 'Ba3' auf 'Ba1' angehoben. Die Ratings sind mit einem stabilen Ausblick versehen. Mit den verbesserten Ratings würdigt Moody's die gute Unternehmensentwicklung von Hapag-Lloyd in einem herausfordernden geopolitischen Umfeld. Positiv hervorgehoben wurden zudem das weiterhin umsichtige Bilanzmanagement und die starke Liquiditätsposition. Die Heraufstufung des Anleihe-Rating um gleich zwei Stufen war in erster Linie auf den hohen Anteil unbelasteter Vermögenswerte zurückzuführen. "Wir freuen uns sehr, dass Moody's die Ertragskraft von Hapag-Lloyd ebenso wie unser konsequentes Bilanz- und Liquiditätsmanagement erneut mit einem Upgrade gewürdigt hat. Wir werden unsere umsichtige Finanzpolitik beibehalten und im Rahmen unserer Stategie 2030 intensiv daran arbeiten, unsere Wettbewerbs- und Kostenposition weiter zu verbessern", sagte Mark Frese, CFO/CPO der Hapag-Lloyd AG. Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 292 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,3 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 13.700 Mitarbeitenden an Standorten in 139 Ländern mit 399 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,4 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 113 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 20 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. 3.000 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten. Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen. Pressekontakte

Nils.Haupt@hlag.com / +49 40 3001-2263

Tim.Seifert@hlag.com / +49 40 3001-2291



Investorenkontakt

Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705



