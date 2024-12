DJ Fraport einigt sich mit Airlines auf Flughafenentgelte

DOW JONES--Die Flughafenentgelte am Frankfurter Airport werden in den nächsten vier Jahren durchschnittlich um vier Prozent pro Jahr steigen. Das ist das Ergebnis der Verhandlungen der Fraport AG mit den in Frankfurt ansässigen Fluggesellschaften, wie die Betreibergesellschaft mitteilte.

"Mit Blick auf die schwierigen Rahmenbedingungen durch hohe staatliche Standortkosten ist die erzielte Entgeltvereinbarung ein großer Erfolg", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte laut Mitteilung.

Für 2025 ist zunächst eine Anhebung um durchschnittlich 5,7 Prozent vorgesehen. Für 2026 bis 2028 werden die Erhöhungen von Jahr zu Jahr geringer ausfallen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/thl

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2024 10:15 ET (15:15 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.