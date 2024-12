DJ Fitch bestätigt Deutsche Telekom mit "BBB+" - Ausblick stabil

DOW JONES--Fitch gesteht der Deutschen Telekom weiterhin eine solide Bonitätseinstufung zu. Wie die Ratingagentur mitteilte, bewertet sie den Konzern weiterhin mit "BBB+" bei einem stabilen Ausblick. Die Telekom habe ein sehr gut diversifiziertes Portfolio internationaler Telekommunikations-Assets in strukturell stabilen Märkten, so Fitch zur Begründung. Außerdem verfüge sie über ein robustes Finanzprofil, was ihr eine beträchtliche finanzielle Flexibilität verschaffe.

December 19, 2024 10:34 ET (15:34 GMT)

