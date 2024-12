Die Deutsche Telekom verzeichnete am Handelstag eine rückläufige Kursentwicklung, wobei die Aktie im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 29,20 EUR nachgab. Trotz dieser Kursschwäche bestätigte die Ratingagentur Fitch das Bonitätsrating des Telekommunikationskonzerns bei "BBB+" mit stabilem Ausblick. Als Begründung führt die Agentur das gut diversifizierte Portfolio des Unternehmens in strukturell stabilen Märkten sowie dessen robustes Finanzprofil an, das dem Konzern erhebliche finanzielle Flexibilität gewährt.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die positive Einschätzung wird durch die jüngsten Geschäftszahlen untermauert. Im vergangenen Quartal konnte die Deutsche Telekom einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnen, mit einem Gewinn je Aktie von 0,60 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg dabei um 3,43 Prozent auf 28,50 Milliarden EUR. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 0,890 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,770 EUR bedeutet.

