Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag einen herben Dämpfer erhalten und viel Terrain verloren. Der Leitindex SMI fiel am späteren Nachmittag phasenweise sogar unter die Marke von 11'400 Zähler und damit auf den tiefsten Stand seit Monaten. Auslöser der Schwäche war die US-Notenbank Fed. Diese hatte am Vorabend zwar wie erwartet die Zinsen um 25 Basispunkte gesenkt; wegen der anhaltend relativ guten Konjunktur und der hartnäckigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...