Der US-Elektroautopionier Tesla verzeichnet einen erheblichen Rückgang bei den Neuzulassungen in Europa. Im November wurden über 40 Prozent weniger Tesla-Fahrzeuge zugelassen als im Vorjahresmonat. Diese bemerkenswerte Entwicklung steht im Zusammenhang mit den EU-Elektroauto-Zöllen gegen China, die besonders das in der Volksrepublik produzierte Model 3 betreffen. Der Rückgang erfolgt in einem allgemein schwächelnden europäischen Automobilmarkt, in dem die Gesamtzulassungen im November um 1,9 Prozent auf 869.816 Fahrzeuge zurückgingen.

Börsenaussichten bleiben positiv

Trotz der Herausforderungen im europäischen Markt zeigt sich die Tesla-Aktie widerstandsfähig. An der NASDAQ konnte das Papier zuletzt um 2,6 Prozent auf 451,52 USD zulegen. Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial, nachdem das Unternehmen im vergangenen Quartal einen Umsatzanstieg von 7,85 Prozent auf 25,18 Milliarden USD verzeichnete. Für das kommende Jahr wird eine Fortsetzung des positiven Geschäftsverlaufs erwartet.

